Selección femenina de Panamá | Toña Is destaca preparación de sus dirigidas

La selección femenina de Panamá dirigida por la entrenadora española Toña Is sigue su preparación para los partidos amostosos ante Nueva Zelanda.

Selección femenina de Panamá | Toña Is destaca preparación de sus dirigidas / Redacción TVMAX
Redacción TVMAX
08 de octubre 2026 - 13:40

Panamá/La entrenadora de la Selección Femenina de Panamá, Toña Is, habló sobre el trabajo del equipo previo a los amistosos ante Nueva Zelanda, que se disputarán este 10 y 13 de octubre.

La estratega española explicó que el objetivo principal es afianzar los conceptos trabajados durante los últimos dos años y seguir desarrollando el potencial de las jugadoras.

“Cuando se ponen serias, cuando se ponen a trabajar, cuando se juntan, ves el potencial que hay, ves que se puede sacar mucho más de ellas”, destacó Toña Is.

Panamá utiliza estos encuentros como preparación para el Concacaf W Championship, torneo que será clave en el camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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