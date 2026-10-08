La selección femenina de Panamá dirigida por la entrenadora española Toña Is sigue su preparación para los partidos amostosos ante Nueva Zelanda.

Panamá/La entrenadora de la Selección Femenina de Panamá, Toña Is, habló sobre el trabajo del equipo previo a los amistosos ante Nueva Zelanda, que se disputarán este 10 y 13 de octubre.

La estratega española explicó que el objetivo principal es afianzar los conceptos trabajados durante los últimos dos años y seguir desarrollando el potencial de las jugadoras.

“Cuando se ponen serias, cuando se ponen a trabajar, cuando se juntan, ves el potencial que hay, ves que se puede sacar mucho más de ellas”, destacó Toña Is.

Panamá utiliza estos encuentros como preparación para el Concacaf W Championship, torneo que será clave en el camino hacia el Mundial Femenino de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.