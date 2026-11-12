Acuerdo 316: Concejo Municipal analizará las nuevas medidas para las aceras en la capital
El acuerdo municipal 316 establece que los propietarios deben adecuar las aceras frente a sus inmuebles a un ancho de 1.80 metros, en un plazo de 60 días, y contempla multas de hasta $5,000 por incumplimiento. La Comisión de Vivienda analizará la medida el próximo lunes, en una sesión que se prevé ampliar para escuchar distintas posiciones.
Ciudad de Panamá, Panamá/El acuerdo municipal 316, que establece nuevas disposiciones para las aceras en el distrito de Panamá, será analizado el próximo lunes en la Comisión de Vivienda del Concejo Municipal, luego de las críticas y dudas que ha generado su contenido.