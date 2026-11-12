Acuerdo 316: Concejo Municipal analizará las nuevas medidas para las aceras en la capital

El acuerdo municipal 316 establece que los propietarios deben adecuar las aceras frente a sus inmuebles a un ancho de 1.80 metros, en un plazo de 60 días, y contempla multas de hasta $5,000 por incumplimiento. La Comisión de Vivienda analizará la medida el próximo lunes, en una sesión que se prevé ampliar para escuchar distintas posiciones.