Acumulación de basura en el Mercado de la Cadena de Frío genera preocupación por riesgos sanitarios

Usuarios y arrendatarios de los estacionamientos externos del mercado advierten sobre la acumulación de desechos, la falta de lavamanos y las deficiencias en los baños. La administración asegura que realiza ajustes para agilizar la recolección de basura.

La acumulación de basura en los estacionamientos externos del Mercado Público de la Cadena de Frío mantiene preocupados a usuarios y arrendatarios

David, Chiriquí/La acumulación de basura en los estacionamientos externos del Mercado Público de la Cadena de Frío mantiene preocupados a usuarios y arrendatarios, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios que representa la situación para comerciantes y personas que acuden al lugar a comprar productos de la canasta básica.

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