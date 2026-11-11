Acumulación de basura en el Mercado de la Cadena de Frío genera preocupación por riesgos sanitarios

Usuarios y arrendatarios de los estacionamientos externos del mercado advierten sobre la acumulación de desechos, la falta de lavamanos y las deficiencias en los baños. La administración asegura que realiza ajustes para agilizar la recolección de basura.

David, Chiriquí/La acumulación de basura en los estacionamientos externos del Mercado Público de la Cadena de Frío mantiene preocupados a usuarios y arrendatarios, quienes advierten sobre los riesgos sanitarios que representa la situación para comerciantes y personas que acuden al lugar a comprar productos de la canasta básica.