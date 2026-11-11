Aumento de casos respiratorios satura los cuartos de urgencias de la Caja Seguo Social

Marcos Young, director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones de Salud de la CSS, informó que cerca de 150 pacientes permanecen hospitalizados por cuadros respiratorios en el país. También señaló que los hospitales reciben una alta demanda de traslados y pidió a la población acudir a las policlínicas para atender afecciones que no sean graves.