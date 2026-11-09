Coclé cierra cuatro albergues habilitados tras el terremoto, pero mantiene uno activo
Cuatro albergues habilitados por el Mides dejaron de funcionar luego de atender a unas 145 personas. En el Bajito de San Miguel permanece activo un refugio donde continúan entre cuatro y seis familias, mientras esperan una solución habitacional.
Coclé/A un mes del terremoto que afectó a la provincia de Coclé, cuatro de los albergues habilitados por el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) dejaron de funcionar tras recibir aproximadamente a 145 personas.