Colón registra 28 víctimas fatales por accidentes de tránsito en lo que va de 2026
En lo que va de noviembre, las autoridades han contabilizado al menos 66 hechos de tránsito en la provincia y una víctima fatal, registrada durante la madrugada del pasado 6 de noviembre.
Colón/La provincia de Colón acumula 28 víctimas fatales por hechos de tránsito, de las cuales 14 corresponden a atropellos, según estadísticas de la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) y de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito.