Doble femicidio en Bugaba: mantienen operativos para ubicar a los responsables

Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Bishop, quien residía en Sortová y se dedicaba a la producción de cacao, y Desiree Williams, una amiga que había viajado desde Costa Rica para visitarla. La Policía Nacional informó que todavía no hay personas retenidas y que los operativos se mantienen en distintos puntos de Bugaba y la frontera.