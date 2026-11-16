Doble femicidio en Bugaba: mantienen operativos para ubicar a los responsables
Las víctimas fueron identificadas como Evelyn Bishop, quien residía en Sortová y se dedicaba a la producción de cacao, y Desiree Williams, una amiga que había viajado desde Costa Rica para visitarla. La Policía Nacional informó que todavía no hay personas retenidas y que los operativos se mantienen en distintos puntos de Bugaba y la frontera.
Chiriquí/Las autoridades mantienen operativos de búsqueda en distintos sectores del distrito de Bugaba, en Chiriquí, y en áreas de la frontera entre Panamá y Costa Rica, para ubicar a las personas implicadas en el asesinato de dos mujeres extranjeras, de 60 y 62 años, ocurrido la noche del pasado sábado en la comunidad de El Mamey, en Sortová.