El Idaan reporta afectaciones en algunas fuentes subterráneas de la provincia y prevé aumentar de 130 a 150 el número de pozos para fortalecer el suministro. Las seis plantas potabilizadoras operan con normalidad.

Veraguas/El fenómeno de El Niño ya genera afectaciones en el suministro de agua en algunos pozos de la provincia de Veraguas, de acuerdo con el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).