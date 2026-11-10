El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que las pruebas realizadas en el río Santa María indican que el agua que ingresa y sale de las potabilizadoras mantiene una calidad adecuada. Sin embargo, se detectó contaminación fecal en sectores cercanos al área donde ocurrió el deslave.

La Villa, Los Santos/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destinará más de 870 mil balboas a trabajos de saneamiento básico y remediación en el área de Remance, en la provincia de Veraguas, donde un deslave provocado por el terremoto del pasado 9 de octubre afectó los terrenos de una antigua mina abandonada.