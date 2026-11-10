MiAmbiente avanza trabajos para atender contaminación en El Remance tras deslave provocado por el terremoto
El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, informó que las pruebas realizadas en el río Santa María indican que el agua que ingresa y sale de las potabilizadoras mantiene una calidad adecuada. Sin embargo, se detectó contaminación fecal en sectores cercanos al área donde ocurrió el deslave.
La Villa, Los Santos/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destinará más de 870 mil balboas a trabajos de saneamiento básico y remediación en el área de Remance, en la provincia de Veraguas, donde un deslave provocado por el terremoto del pasado 9 de octubre afectó los terrenos de una antigua mina abandonada.