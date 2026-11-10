Ministro Boyd reitera llamado a la vacunación tras casos de tosferina en Veraguas

El ministro de Salud informó que una niña de un año y cuatro meses falleció y otra de ocho meses permanece hospitalizada en el Hospital Luis «Chicho» Fábrega. Ambas procedían de la comunidad de Platanares, en Santa Fe de Veraguas, y no estaban vacunadas.

Pies de un bebé. Imagen con fines ilsutrativos

La Villa, Los Santos/Una niña de un año y cuatro meses falleció por tosferina y otra de ocho meses permanece hospitalizada en el Hospital Luis «Chicho» Fábrega, en la provincia de Veraguas, informó el ministro de Salud.

Temas relacionados

Fernando Boyd Galindo Ministerio de Salud
Si te lo perdiste
Lo último
stats