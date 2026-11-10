Ministro Boyd reitera llamado a la vacunación tras casos de tosferina en Veraguas

El ministro de Salud informó que una niña de un año y cuatro meses falleció y otra de ocho meses permanece hospitalizada en el Hospital Luis «Chicho» Fábrega. Ambas procedían de la comunidad de Platanares, en Santa Fe de Veraguas, y no estaban vacunadas.