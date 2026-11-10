El ministro de Economía y Finanzas aseguró que los pagos reclamados por docentes y administrativos ya se realizaron, pero señaló que existe una expectativa ciudadana de cambios en la universidad, especialmente en materia salarial y administrativa.

La Villa, Los Santos/El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que los pagos reclamados por docentes y administrativos de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) ya fueron realizados, luego de la protesta registrada el lunes 9 de noviembre, cuando trabajadores y estudiantes cerraron la vía Interamericana para exigir el desembolso de salarios atrasados.