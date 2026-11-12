La plataforma conectará los sistemas de prescripción del Minsa, la CSS y las instalaciones privadas. La incorporación de las farmacias será progresiva y voluntaria, y permitirá a los pacientes localizar sus recetas mediante la cédula o un código QR para retirar sus medicamentos en establecimientos afiliados.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) puso en marcha la integración del Sistema Único de Receta Electrónica Nacional (SUREM), una plataforma que busca conectar los sistemas de prescripción de medicamentos del sector público y privado para facilitar a los pacientes el acceso a sus tratamientos en farmacias afiliadas de todo el país.