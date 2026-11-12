Naviferias 2026: ¿Qué productos incluirá la bolsa navideña de $15?
Durante una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Los Andes 2, residentes conocieron detalles de la bolsa navideña que tendrá un costo de $15. La distribución está prevista para diciembre, pero requiere la aprobación de un presupuesto de $21 millones por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.
Ciudad de Panamá, Panamá/Las expectativas por las próximas fiestas navideñas comienzan a sentirse entre los consumidores. Durante una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), realizada en el sector de Los Andes 2, residentes aprovecharon para comprar productos básicos, entre ellos 20 libras de arroz por $5, mientras conocían los detalles de la bolsa navideña anunciada por la entidad.