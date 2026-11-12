Naviferias 2026: ¿Qué productos incluirá la bolsa navideña de $15?

Durante una feria del Instituto de Mercadeo Agropecuario en Los Andes 2, residentes conocieron detalles de la bolsa navideña que tendrá un costo de $15. La distribución está prevista para diciembre, pero requiere la aprobación de un presupuesto de $21 millones por parte de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional.