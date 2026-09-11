El nuevo procedimiento permitirá a los familiares adquirir, a través de una plataforma digital, artículos de aseo personal y limpieza autorizados para los privados de libertad. El plan comenzará de forma gradual en centros penitenciarios de menor población antes de extenderse al Complejo Penitenciario La Joya.

Ciudad de Panamá, Panamá/Los familiares de las personas privadas de libertad deberán utilizar una nueva plataforma digital para adquirir artículos de aseo personal y limpieza autorizados para su ingreso a los centros penitenciarios, como parte de un nuevo procedimiento que busca reducir las filas y reforzar los controles de seguridad.