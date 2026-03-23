El anuncio fue realizado por la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, durante la presentación de un micrositio web que servirá como plataforma informativa para potenciales inversionistas interesados en el mercado local.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanzará este año en el proceso de licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, con el objetivo de ampliar la competencia y diversificar la oferta de servicios en el sector de telecomunicaciones.