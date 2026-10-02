Potenciadores sexuales sin indicación médica: uróloga advierte sobre riesgos y dependencia psicológica
La uróloga Shirley Castillo explicó que medicamentos como el sildenafil y el tadalafil están indicados para casos específicos de disfunción eréctil, pero su uso sin necesidad médica puede generar efectos adversos y dependencia psicológica. También alertó sobre los riesgos de mezclar estos fármacos con alcohol o sustancias vasodilatadoras.
Ciudad de Panamá, Panamá/El uso de potenciadores sexuales sin una indicación médica está generando preocupación, particularmente por el consumo que realizan algunos jóvenes que no presentan disfunción eréctil, pero recurren a estos medicamentos por curiosidad o ansiedad relacionada con su desempeño sexual.