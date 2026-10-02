Potenciadores sexuales sin indicación médica: uróloga advierte sobre riesgos y dependencia psicológica

La uróloga Shirley Castillo explicó que medicamentos como el sildenafil y el tadalafil están indicados para casos específicos de disfunción eréctil, pero su uso sin necesidad médica puede generar efectos adversos y dependencia psicológica. También alertó sobre los riesgos de mezclar estos fármacos con alcohol o sustancias vasodilatadoras.