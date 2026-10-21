Renovación de campanas en la iglesia San Felipe de Portobelo

Renovación de campanas en Portobelo / Fabio Caballero
Fabio Caballero
21 de octubre 2026 - 12:15

Portobelo, Colón/En la iglesia de San Felipe en Portobelo instalaron 4 nuevas campanas.

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