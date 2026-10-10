Réplicas del terremoto provocan retrasos y cancelaciones de vuelos en Aeropuerto de Tocumen

Las réplicas del terremoto han obligado a suspender temporalmente las operaciones aéreas para inspeccionar la pista y las estructuras del Aeropuerto Internacional de Tocumen. En la Terminal 2, pasajeros reportaron cancelaciones, retrasos y largas esperas para continuar sus viajes.

Tras el terremoto de magnitud 7.5 registrado el viernes 9 de octubre, la Procuraduría General de la Nación informó que las oficinas de atención primaria continúan recibiendo denuncias y detalló las sedes habilitadas en la capital, Panamá Oeste y el resto del país mientras se inspeccionan sus instalaciones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La actividad sísmica registrada después del terremoto del viernes ha provocado retrasos y cancelaciones de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, donde pasajeros permanecían este sábado por la noche a la espera de información sobre sus itinerarios.

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