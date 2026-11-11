El subcomisionado David Arroyo informó que la alerta de la seguridad privada permitió la rápida intervención policial. Cuatro personas fueron aprehendidas dentro del perímetro de la Zona Libre y una quinta en el sector de la feria, en Los Lagos.

Colón/Un intento de robo a una empresa dedicada al envío de mercancías por vía marítima, terrestre y aérea fue frustrado en la Zona Libre de Colón, luego de una intervención conjunta entre el personal de seguridad privada del área y la Policía Nacional. Por este hecho, cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas dos menores de edad.