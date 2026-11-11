Intento de robo en la Zona Libre de Colón termina con cinco personas aprehendidas
El subcomisionado David Arroyo informó que la alerta de la seguridad privada permitió la rápida intervención policial. Cuatro personas fueron aprehendidas dentro del perímetro de la Zona Libre y una quinta en el sector de la feria, en Los Lagos.
Colón/Un intento de robo a una empresa dedicada al envío de mercancías por vía marítima, terrestre y aérea fue frustrado en la Zona Libre de Colón, luego de una intervención conjunta entre el personal de seguridad privada del área y la Policía Nacional. Por este hecho, cinco personas fueron aprehendidas, entre ellas dos menores de edad.