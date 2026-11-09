Simón Rodríguez espera recuperar su casa tras perderla por el terremoto en Veraguas

Simón Rodríguez, de 68 años, perdió su vivienda durante el terremoto en la comunidad de San Juan de San Francisco, Veraguas. Ahora permanece en la casa de un familiar, mientras espera regresar algún día al hogar que habitó durante más de 30 años.