Panamá/En medio de los estragos provocados por el sismo de 7.5 registrado el pasado 9 de octubre, la respuesta comunitaria ha movilizado a cientos de profesionales en las zonas más golpeadas de Herrera y Los Santos. Un contingente de más de 500 médicos voluntarios, enfermeras, estudiantes, psicólogos y psiquiatras se ha desplegado en el territorio para brindar asistencia médica primaria y contención emocional a familias que quedaron desprovistas de servicios básicos.