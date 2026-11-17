Terremoto en Panamá: unos 193 mil estudiantes siguen sin clases presenciales en cuatro regiones educativas

El director general de Educación, Edwin Gordón, informó que unos 193 mil estudiantes de Veraguas, Herrera, Los Santos y Coclé continúan sin asistir presencialmente a clases debido a los efectos del terremoto del 9 de octubre. El Meduca trabaja en actividades de verano y en un diagnóstico de los contenidos pendientes para reforzarlos durante el primer trimestre de 2027.