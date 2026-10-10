Terremoto en Panamá: Ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Penonomé
La asistencia estadounidense llegó al aeropuerto de Penonomé, donde se esperaba la llegada del embajador para recorrer las zonas afectadas y coordinar acciones con las autoridades. Entre los puntos con daños reportados figuran el hospital Aquilino Tejeira, la catedral de Penonomé y comunidades de La Pintada.
Penonomé, Coclé/La ayuda humanitaria de Estados Unidos llegó al aeropuerto de Penonomé, en la provincia de Coclé, mientras las autoridades coordinaban las acciones para atender las zonas afectadas por el terremoto registrado el día anterior en distintos puntos del país.