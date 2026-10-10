Terremoto en Panamá: Ayuda humanitaria de Estados Unidos llega a Penonomé

La asistencia estadounidense llegó al aeropuerto de Penonomé, donde se esperaba la llegada del embajador para recorrer las zonas afectadas y coordinar acciones con las autoridades. Entre los puntos con daños reportados figuran el hospital Aquilino Tejeira, la catedral de Penonomé y comunidades de La Pintada.