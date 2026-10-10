En Chupaito de Macaracas, provincia de Los Santos, varias viviendas sufrieron daños severos y algunas colapsaron. Residentes pasaron la noche en patios, plazas y vehículos, mientras continuaban sintiendo movimientos sísmicos durante la madrugada.

Región de Azuero/Viviendas reducidas a escombros, familias fuera de sus hogares y residentes que intentaban asimilar lo ocurrido marcaron la madrugada en Chupaito de Macaracas, provincia de Los Santos, una de las comunidades afectadas por los movimientos sísmicos registrados en la región de Azuero.