El ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó que las evaluaciones preliminares contabilizan unas 800 viviendas afectadas, 419 centros educativos y 21 instalaciones de salud. El Gobierno dispone de hasta $100 millones para atender la emergencia, mientras continúan las labores de asistencia en las comunidades de Azuero y Veraguas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Gobierno Nacional mantiene las evaluaciones de daños y la distribución de ayuda en las zonas afectadas por el terremoto registrado el viernes en Panamá. Hasta el momento, las cifras preliminares contabilizan aproximadamente 800 viviendas afectadas, 419 centros educativos, 21 instalaciones de salud y 27 personas heridas, informó el ministro de Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza.