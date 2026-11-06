El incremento en los precios del combustible representa una preocupación para miles de conductores en Panamá, quienes buscan alternativas para reducir el gasto que implica llenar el tanque de sus vehículos. Ante este escenario, expertos recomiendan adoptar hábitos de conducción eficiente y mantener los automóviles en buenas condiciones para aprovechar mejor cada litro de gasolina.

Una de las recomendaciones es solicitar que el combustible se despache por litros y no por galones o por una cantidad específica de dinero, ya que esto permite llevar un registro más preciso del consumo y medir el rendimiento del vehículo.