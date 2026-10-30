La Caja de Ahorros habilitó el retiro anticipado de los ahorros navideños correspondientes a 2026, como una medida de apoyo a las familias panameñas que puedan necesitar recursos económicos tras el terremoto registrado el pasado 9 de octubre.

La disposición permite que los cuentahabientes retiren el dinero acumulado sin tener que esperar hasta noviembre, fecha habitual para disponer de estos fondos. Además, la entidad informó que se respetará el beneficio de la semana de ahorro a quienes realicen el retiro.