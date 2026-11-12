Una parada de buses ubicada en la autopista Arraiján-La Chorrera, frente a un conocido centro comercial, se encuentra en medio de una controversia luego de que el Municipio de Arraiján realizara mejoras en la estructura, mientras que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) la declaró ilegal.

La situación ha generado posiciones encontradas, pues mientras las autoridades de tránsito cuestionan la legalidad de esta parada, usuarios del transporte público consideran que es necesaria para facilitar sus desplazamientos diarios.