A un mes del terremoto del pasado 9 de octubre, Amador Rodríguez recuerda los momentos de angustia que vivió cuando quedó atrapado bajo los escombros de la torre de la iglesia San Isidro Labrador, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas. El trabajador, quien lleva 20 años vinculado a la parroquia, logró sobrevivir después de permanecer aproximadamente dos horas sepultado entre los restos de la estructura.

El templo, que acumulaba unos 140 años de historia, sufrió graves daños por el movimiento sísmico y posteriormente fue demolido. Sin embargo, entre las historias que dejó el desastre está la de Rodríguez, quien logró salir con vida y sufrió una lesión en uno de sus brazos.