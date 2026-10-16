La preparación ante un desastre también debe incluir a los animales de compañía. Contar con una mochila de emergencia con artículos esenciales para perros y gatos puede facilitar su evacuación y ayudar a proteger su bienestar durante situaciones de riesgo.

Los animales son parte de la familia y, ante eventos como terremotos, inundaciones u otras emergencias, es importante que los propietarios tengan un plan para mantenerlos a salvo y evitar que queden desprotegidos.