Tras el aumento de turístas a Panamá, la ATP propone una ley de marca país

Panamá recibió más de 2 millones de visitantes durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras presentadas por las autoridades de turismo.

Turistas disfrutan de las virtudes de Panamá

El crecimiento se refleja en la afluencia de turistas a algunos de los principales atractivos de la capital y ha impulsado propuestas para fortalecer la promoción internacional del país, entre ellas establecer una protección legal para la marca país.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines, que permite a los pasajeros en tránsito permanecer en Panamá y conocer sus atractivos turísticos, así como a las estrategias de promoción de la marca país.

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