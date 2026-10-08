Panamá recibió más de 2 millones de visitantes durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras presentadas por las autoridades de turismo.

El crecimiento se refleja en la afluencia de turistas a algunos de los principales atractivos de la capital y ha impulsado propuestas para fortalecer la promoción internacional del país, entre ellas establecer una protección legal para la marca país.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines, que permite a los pasajeros en tránsito permanecer en Panamá y conocer sus atractivos turísticos, así como a las estrategias de promoción de la marca país.