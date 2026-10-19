El temor generado por el movimiento sísmico ha llevado a turistas a reconsiderar sus planes de viaje, una situación que no solo afecta a quienes se dedican al transporte marítimo, sino también a otros negocios de la localidad.

La playa El Arenal, punto de partida hacia Isla Iguana, uno de los principales atractivos turísticos de esta región de Los Santos, luce distinta tras el sismo del pasado 9 de octubre. La afluencia de visitantes ha disminuido y los lancheros permanecen a la espera de pasajeros, mientras los comercios resienten la caída de la actividad turística.