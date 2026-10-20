Robinson también se refirió a la Ley 699 y a las reformas constitucionales, además de plantear la necesidad de una auditoría forense a los partidos políticos que abarque los últimos 15 años. Según indicó, solicitó al contralor que se realice esta revisión.

El segundo debate del proyecto de reformas electorales no fue abordado este martes en el pleno de la Asamblea Nacional, cuya sesión se extendió por poco más de una hora. Durante el periodo de incidencias, varios diputados señalaron que la atención debe centrarse en la emergencia que enfrenta el país tras el sismo del pasado 9 de octubre y en la ayuda que requieren las familias damnificadas.

El único que se refirió directamente a las reformas electorales fue el diputado Benicio Robinson, presidente de la Comisión de Gobierno, quien insistió en la necesidad de derogar las disposiciones relacionadas con el financiamiento público de los partidos políticos.