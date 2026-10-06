Durante octubre se desarrollará una serie de actividades para conmemorar el Día Nacional del Calypso en Panamá, una celebración que busca preservar y promover la historia de esta expresión cultural afro panameña.

Como parte de la programación, el 16 de octubre se realizará un conversatorio en horas de la mañana en la Universidad de Panamá, con la participación de representantes del Calypso de Costa Rica y Panamá.

Las actividades continuarán el sábado 17 de octubre. Durante la tarde se desarrollará un hándicap en el Hipódromo Presidente Remón, mientras que en horas de la noche se realizará un concurso musical con agrupaciones de Calypso de Panamá y Costa Rica, entre ellas artistas reconocidos internacionalmente.