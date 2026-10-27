El presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), Aurelio Barría, presentó un informe sobre los primeros seis meses de su gestión, en el que destacó los avances en materia de empleo juvenil, emprendimiento, atracción de inversiones y generación de valor para los miembros del gremio.

La gestión se ha concentrado en cuatro pilares estratégicos, entre ellos el impulso a la Ley de Pasantías, una iniciativa que busca facilitar el acceso de los jóvenes al mercado laboral y contribuir a reducir el desempleo en este segmento de la población.