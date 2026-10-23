El costo de la canasta básica de alimentos en Panamá registró un incremento entre enero y septiembre de 2026, de acuerdo con el monitoreo de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco). El gasto mensual de los hogares también depende del establecimiento donde se compren los productos.

Según el informe, la canasta básica en los supermercados representa un gasto mensual aproximado de $306, mientras que en minisúperes y abarroterías el costo puede elevarse hasta los $360.