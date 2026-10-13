Desde este punto se reciben numerosos artículos procedentes de la ciudad de Panamá, que posteriormente son organizados y trasladados en vehículos hacia los sectores que requieren asistencia, en una jornada que demanda el esfuerzo de decenas de voluntarios.

El gimnasio del Colegio Papa Francisco, en la ciudad de Chitré, se ha convertido en un centro de acopio y distribución de ayuda humanitaria para las familias afectadas por el sismo en la provincia de Herrera, especialmente en las comunidades de difícil acceso.