La vulneración de los derechos de niñas y adolescentes continúa siendo motivo de preocupación en Panamá. Cifras compartidas por la Asociación Panameña para el Planeamiento de la Familia (APLAFA) indican que más de 8 mil menores de edad son madres en el país, una realidad que mantiene en alerta a especialistas y organizaciones que trabajan en la protección de esta población.

Durante el Foro de los Derechos Humanos de las Niñas y las Adolescentes se expusieron datos sobre la incidencia de embarazos en menores de edad, una problemática que continúa representando un desafío para Panamá. Según las cifras presentadas, cada día al menos 21 niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años quedan embarazadas.