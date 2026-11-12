Colón| explosión y humo obligan a evacuar la policlínica Hugo Spadafora Franco

Explosión provoca pánico y corredera en policlínica de la CSS en Colón.
12 de noviembre 2026 - 13:05

Colón| explosión y humo obligan a evacuar la policlínica Hugo Spadafora Franco

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