La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional atendió solicitudes de créditos adicionales y traslados de partidas por cerca de $100 millones para unas seis instituciones del Gobierno.

Entre las entidades que presentaron solicitudes se encuentran el Ministerio de Ambiente, que requirió $1.8 millones; el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), con una solicitud por $47.4 millones; y el Ministerio de Obras Públicas (MOP), que gestionó $43.1 millones.