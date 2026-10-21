Aunque la Asamblea Nacional aún no ha iniciado la discusión en segundo debate de las reformas electorales, el tema continúa presente en el periodo de incidencia, donde varios diputados han expresado sus posiciones, incluida la presidenta del Legislativo.

El diputado Jorge Herrera, presidente del Partido Panameñista, reiteró que la agrupación considera que no es el momento adecuado para debatir estas modificaciones, en medio de la situación que atraviesa el país tras el sismo del pasado 9 de octubre.