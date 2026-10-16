Copa Airlines y sus colaboradores pusieron en marcha una serie de acciones para apoyar a las familias afectadas por el terremoto, mediante la entrega de refugios temporales, agua potable y artículos de primera necesidad.

Como parte de esta iniciativa, la aerolínea adquirió 100 refugios de emergencia y 200 lonas impermeables, con los que se busca beneficiar aproximadamente a 100 familias y ofrecer protección temporal a un mínimo de 500 personas.