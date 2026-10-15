Una delegación médica de Costa Rica llegó a Panamá la noche del miércoles para apoyar la atención de pacientes afectados por las consecuencias del sismo registrado el pasado 9 de octubre. El equipo se instaló en el estacionamiento del Hospital Dr. Cecilio Castillero, en Chitré, provincia de Herrera.

Tras su llegada, los integrantes de la delegación comenzaron a descargar e instalar los equipos transportados en camiones. En horas de la mañana, los módulos hospitalarios estaban habilitados y el personal médico se encontraba preparado para iniciar las atenciones.