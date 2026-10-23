Doris Sánchez, residente de la comunidad de Quebrada Grande, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, recibió las llaves de su nueva vivienda luego de perder su hogar a causa del sismo del pasado 9 de octubre. Tras pasar 15 días junto a su familia en una carpa, ahora podrá dormir bajo un techo seguro con sus hijos.

La emoción marcó el momento en que Sánchez recibió su casa, donde podrá comenzar una nueva etapa junto a su familia, incluido uno de sus hijos que tiene discapacidad.