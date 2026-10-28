Los denunciantes aseguran que estos hechos afectan los espacios donde descansan sus familiares y lamentan los daños ocasionados a las estructuras funerarias.

Preocupación e indignación manifestaron dolientes que visitan el cementerio municipal de David, en la provincia de Chiriquí, ante el incremento de actos de vandalismo y el robo de artículos en las tumbas. Los afectados solicitan a las autoridades reforzar la seguridad y mejorar la iluminación del camposanto para prevenir nuevos incidentes.