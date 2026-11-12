El servicio de recolección y disposición de desechos sólidos en el distrito de Changuinola se encuentra contra el tiempo, debido a que el próximo 31 de diciembre vence el plazo para continuar utilizando el terreno municipal donde actualmente se depositan los residuos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro.

La preocupación surge porque, hasta el momento, no se ha definido un nuevo terreno para trasladar la disposición de los desechos, situación que podría generar complicaciones a partir de enero de 2027 y afectar el manejo de la basura en ambos distritos.