Una moratoria para aliviar los compromisos bancarios, ayudas económicas mensuales de $250 para las familias damnificadas y aportes de hasta $5,000 para pequeños negocios figuran entre las propuestas planteadas por diputados para atender las afectaciones económicas provocadas por el sismo del pasado 9 de octubre.

Las iniciativas buscan brindar un respiro financiero a las familias, comerciantes, productores y propietarios de negocios turísticos de las provincias afectadas, especialmente en el interior del país, donde numerosas personas enfrentan dificultades para recuperar sus viviendas y reactivar sus actividades económicas.