Las celebraciones con música a alto volumen y fuegos artificiales en el cerro Ancón y sus alrededores generan preocupación entre residentes y organizaciones comunitarias, que advierten sobre los posibles efectos de estas actividades en la fauna silvestre de esta área protegida.

Las denuncias apuntan a eventos con música electrónica, niveles de ruido que presuntamente superan los límites permitidos y el lanzamiento de fuegos artificiales al finalizar las actividades, una situación que ha motivado llamados a las autoridades para que se cumplan las normas ambientales.