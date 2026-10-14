Al menos 20 familias afectadas por el terremoto del pasado viernes 9 de octubre permanecen en albergues improvisados en los terrenos de la Feria de Soná, en la provincia de Veraguas, mientras esperan una solución ante los daños registrados en sus viviendas.

Los afectados, residentes de la barriada Omar Torrijos, instalaron toldas en las áreas verdes del recinto ferial para resguardarse de las condiciones del tiempo, luego de que las evaluaciones determinaran que no podían permanecer dentro de algunas de sus casas.