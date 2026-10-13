La situación se repite entre otros residentes de esta comunidad, quienes han tenido que abandonar sus hogares por los daños ocasionados por el movimiento sísmico y el temor de que las estructuras puedan colapsar.

Entre carpas, mantas y láminas de zinc, varias familias del sector de India Cabecera, en El Valle de Antón, provincia de Coclé, intentan resguardarse luego de que sus viviendas resultaran severamente afectadas por el sismo del pasado viernes 9 de octubre.

Una de estas familias es la de Darío Rodríguez, quien perdió su casa y ahora enfrenta la incertidumbre de no contar con un lugar seguro donde vivir. Mientras espera una solución, sus familiares han tenido que improvisar un refugio para protegerse de las condiciones del clima.